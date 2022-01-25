В Белоруссии укрепят границу с Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, сообщает «БелТА».

«С Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил, а также подчеркнул, что вынужден это делать, «потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками».

Президент Белоруссии также отметил плановый характер совместных российско-белорусских учений и что они совпали с мерами, которые предпринимает республика по укреплению своих южных границ.

Ранее Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется.

На границе Белоруссии и Польши с ноября 2021 года скопились тысячи нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться в Европейский союз, большинство из них — граждане Ирака. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белорусские власти отвергают обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов и нагнетает ситуацию.