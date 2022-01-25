Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Подразделения 49-й армии ЮВО подняли по тревоге для учений 17:16
Вирусолог Нетесов обеспокоен последствиями для привившегося восемь раз Жириновского 17:16
Голодная российская блогерша съела невкусный суп и расстроилась 17:16
В Казахстане восстановили работу энергосистем 17:15
В Белоруссии укрепят границу с Украиной 17:05
Еврокомиссия оценила влияние «омикрона» на экономику ЕС 17:02
Тренер «Зенита» Семак заявил о возможности смены позиции Дзюбы... 17:02
Джонсон рассказал, в каком случае Британия ужесточит санкции против России 17:01
«АвтоВАЗ» готовит обновление для классической Lada Niva 16:58
Отец Началовой высказался против переименования Ленинского проспекта в честь дочери 16:57

Джонсон пригрозил России отключением от SWIFT

Джонсон: отключение от SWIFT станет действенным оружием в случае «вторжения» России на Украину

close
100%
swift.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае ее «вторжения» на Украину, передает ТАСС.

«Без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов», — указал Джонсон.

При этом он отметил, что в Лондоне «должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки» для диалога с Россией, «будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или «нормандский формат».

Ранее Джонсон предупредил, что «вторжение» на Украину станет для России «катастрофой», столкновение с Украиной обернется для РФ «второй Чечней».

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации. Так, опасения Москвы на этот счет подтверждаются отправкой в Киев британских войск, отметила Захарова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть