Джонсон пригрозил России отключением от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае ее «вторжения» на Украину, передает ТАСС.

«Без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов», — указал Джонсон.

При этом он отметил, что в Лондоне «должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки» для диалога с Россией, «будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или «нормандский формат».

Ранее Джонсон предупредил, что «вторжение» на Украину станет для России «катастрофой», столкновение с Украиной обернется для РФ «второй Чечней».

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации. Так, опасения Москвы на этот счет подтверждаются отправкой в Киев британских войск, отметила Захарова.