Одесский депутат сорвал заседание, устроив забег по столам

Депутат Верховной Рады от Одессы Артем Дмитрук сорвал земельную комиссию городского совета Одессы, устроив забег по столам, сообщает телеканал RT.

На кадрах видно, как Дмитрука и его коллег не пускают на заседание земельной комиссии. Затем Дмитрук прыгает на столы, за которыми заседает комиссия, и бежит до конца помещения, уворачиваясь от полицейских.

В конце Дмитрук слезает со стола и начинает расшвыривать мебель. Депутата задержали сотрудники полиции.

В своем Instagram Дмитрук заявил, что позже выпустит пояснение по ситуации.

Депутату может грозить уголовное наказание за хулиганство, вплоть до 5 лет тюремного заключения.

Ранее депутаты Рады подрались после слов о необходимости расстрела оппозиции.

Конфликт возник в ходе рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.