Рада обратилась к ООН и ЕП с просьбой посодействовать в деэскалации ситуации на границе

Верховная рада Украины в ходе заседания во вторник, 25 января, обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам зарубежных стран с просьбой применить все дипломатические средства для деэскалации ситуации у границ Украины, сообщает РИА «Новости».

«Верховная рада Украины призывает применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния», — указано в заявлении.

Депутаты также обратились с просьбой к международным партнерам, заявив о необходимости не допустить со стороны России «шантажа и угроз полномасштабным вторжением» на Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО.

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Ранее сообщалось, что по данным Киевского международного института социологии, каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.