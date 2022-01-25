В конституцию Крыма внесут поправки

Парламент Республики Крым предложил разрешить занимать пост главы региона больше двух сроков подряд, сообщает РИА «Новости».

«С момента принятия конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок», — заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Кроме того, по новым поправкам, к кандидату на должность главы будут предъявляться более суровые требования — в частности, запрет на наличие двойного гражданства.

Также предполагается исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики.

Должность главы Крыма с 9 октября 2014 года занимает Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, в каком случае учреждения в Крыму перейдут на «военное положение».

В связи с выявлением «омикрона» глава республики поручил усилить ограничительные меры.