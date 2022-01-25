Стало известно, где Зеленский проведет свой день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский планирует свой день рождения провести на работе, сообщил в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела», — пишет Никифоров.

Он опубликовал список детских домов и больниц в различных городах Украины, нуждающихся в помощи, а также реквизиты.

«Поддержать их будет лучшим подарком для президента Украины в этот день», — пояснил Никифоров.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог.

Ранее украинцев три раза за вечер призвали «не паниковать».

До этого, на прошлой неделе, Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией. Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.