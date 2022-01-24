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Байден нашел способ решить вопрос «Северного потока – 2»

Forum24: у президента США Байдена есть способ решить проблему «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска «Северного потока — 2», чтобы сохранить тесные связи с Берлином. Об этом пишет колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек.

По его словам, президент США с самого начала относится к проекту негативно, но на деле не предпринимает никаких конкретных мер, чтобы помешать его запуску.

«Текущая ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, «переждать» эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и ФРГ», — утверждает Йирушек.

По его словам, США считают главным системным вызовом для себя не Россию, а Китай. Чтобы получить поддержку Берлина против КНР, Штатам необходимо решить вопрос и трения с союзником по вопросу газопровода.

Ранее премьер Баварии и один из лидеров партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к России и проекту газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, сейчас санкции малоэффективны, и с другой стороны — они повредили бы самой Европе. В качестве возможных примеров он привел исключение России из финансовой системы SWIFT, закрытие «Северного потока — 2», прекращение всех поставок российского газа.

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