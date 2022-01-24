ФРГ сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от системы SWIFT

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в Евросоюзе.

«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.

При этом источник в ЕС сообщил, что санкции в отношении России могут быть введены «в течение нескольких дней», если в них возникнет необходимость и будет принято соответствующее решение.

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 24 января, встретятся в ходе очередного заседания в Брюсселе. Основными темами переговоров станут будущая безопасность в Европе и текущая ситуация вокруг Украины.

17 января издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

При этом в Белом доме заявили, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.