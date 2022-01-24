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Госдума: РФ ответит при переброске сил США в Прибалтику и Восточную Европу

Депутат Картаполов: РФ адекватно ответит при переброске сил США в Прибалтику и Восточную Европу

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия даст адекватный ответ в случае наращивания американских военных сил в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», — сказал парламентарий.

Таким образом, он прокомментировал статью в газете The New York Times о возможности размещения до 5 тыс. военных США в указанных регионах.

По данным источников издания, президент США Джо Байден помимо развертывания военнослужащих рассматривает возможность отправить дополнительные военные корабли и самолеты в Прибалтику и страны Восточной Европы.

Ранее стало известно, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за опасения перед предполагаемым «вторжением» России на Украину.

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