Госдума: РФ ответит при переброске сил США в Прибалтику и Восточную Европу

Россия даст адекватный ответ в случае наращивания американских военных сил в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», — сказал парламентарий.

Таким образом, он прокомментировал статью в газете The New York Times о возможности размещения до 5 тыс. военных США в указанных регионах.

По данным источников издания, президент США Джо Байден помимо развертывания военнослужащих рассматривает возможность отправить дополнительные военные корабли и самолеты в Прибалтику и страны Восточной Европы.

Ранее стало известно, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за опасения перед предполагаемым «вторжением» России на Украину.