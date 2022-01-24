Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне

Белоруссии не нужна война, однако американцы и сами, и руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям. Об этом в ходе утверждения решения по охране границы органами пограничной службы в 2022 году заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Минск готов ответить на «угрозы и менторский тон» представителей Госдепа США в адрес республики. По его словам, представители Госдепа накануне приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и угрожали им санкциями.

«Да если вы позволите [президенту РФ Владимиру] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это «менторский тон в отношении Беларуси», на который Минск будет отвечать.

«Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется.