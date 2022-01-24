Лукашенко заявил об усложняющейся обстановке на южной границе Белоруссии

Обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется. Об этом в ходе утверждения решения по охране границы органами пограничной службы в 2022 году заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

По его словам, безопасность Белоруссии «начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается суверенитет». Глава государства подчеркнул, что органы безопасности должны обеспечить эффективность охраны границы посредством усовершенствования инженерного и технического оборудования рубежей.

Также Лукашенко отметил, что руководство страны никогда не допустит оккупации страны.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко опроверг слова Лукашенко о том, что Киев сосредоточил вблизи границы подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».