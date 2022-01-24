Reuters: военные задержали президента Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными, которые подняли мятеж в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.

Предполагается, что глава государства содержится на одной из армейских баз.

В Буркина-Фасо на нескольких армейских базах 23 января произошел мятеж военных.

По данным французской радиостанции RFI, мятежники требуют отставки действующего президента.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья президента Каборе покинула страну. Также сообщалось, что в ночь на 24 января в районе резиденции главы государства в столице Уагадугу была слышна стрельба. Над территорией кружили вертолеты.