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Объявленный «пророссийским лидером» Мураев заявил об угрозах в свой адрес

Экс-депутат Рады Мураев заявил, что ему и семье угрожают после обвинений Британии

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Телеканал «Наш»/YouTube

Бывший депутат Рады Евгений Мураев, названный Великобританией «пророссийским лидером в Киеве», пожаловался, что ему и его семье теперь угрожают. Соответствующее заявление он сделал в беседе с британским изданием Independent.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что у них есть данные, что российские спецслужбы якобы планируют внедрить в качестве главы украинского правительства «пророссийского лидера» Мураева.

Экс-парламентарий отметил, что возникла опасная ситуация, которая вызвала раскол в обществе в то время, когда предпринимаются «попытки предотвратить войну».

«Лично для меня эти обвинения (Лондона — «Газета.Ru») привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — сказал политик.

По его словам, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от некоторых деятелей на Украине.

«Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», — указал Мураев.

Он также подчеркнул, что не вовлечен в заговор и не намерен становиться частью правительства, «навязанного иностранными оккупантами, кем бы они ни были».

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою партию — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».

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