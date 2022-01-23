МИД Франции: ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой момент»

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой момент» в случае эскалации конфликта на границе Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Europe1.

«Европейцы должны быть готовыми сделать это в любой момент», — сказал он.

По его словам, Франция хочет «проявить очень большую твердость» в этом вопросе и что «есть способы оказать чрезвычайно сильное давление» на Россию.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

По его словам, санкции коснутся экономики и финансов. Также он не исключил отключение России от системы SWIFT. При этом министр выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине.

До этого заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину, а также если решит установить там «марионеточный режим».