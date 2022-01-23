Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кристина Резцова заняла четвертое место в масс-старте на этапе КМ 18:01
Под Саратовом толпа школьников поставила на колени мальчика и заставила целовать... 17:58
Участники протестов в столице Бельгии потребовали отставки правительства 17:56
Экс-премьер Украины назвал «бредом» утверждения Британии о его... 17:56
Блинкен пояснил, почему не стоить сейчас вводить санкции против РФ 17:44
Драчев о серебре сборной России на этапе КМ в эстафете: радоваться наградам... 17:40
«Народ выгнали на улицу»: Очевидцы рассказали о пожаре в подмосковном... 17:34
Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины 17:30
Газзаев о новом проекте «Локомотива»: это аферисты 17:27
Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе 17:25

МИД Франции: ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой момент»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Virginia Mayo/AP

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой момент» в случае эскалации конфликта на границе Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Europe1.

«Европейцы должны быть готовыми сделать это в любой момент», — сказал он.

По его словам, Франция хочет «проявить очень большую твердость» в этом вопросе и что «есть способы оказать чрезвычайно сильное давление» на Россию.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

По его словам, санкции коснутся экономики и финансов. Также он не исключил отключение России от системы SWIFT. При этом министр выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине.

До этого заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину, а также если решит установить там «марионеточный режим».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть