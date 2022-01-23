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В Госдуме дали совет Зеленскому об объединении с Крымом

Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вхождении Украины в состав России

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РИА «Новости»/Depositphotos

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого он должен объявить о вхождении Украины в состав России, сообщает РИА «Новости».

«И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства – Российской Федерации», — подчеркнул Шеремет.

В таком государстве, считает депутат, не будет места украинским националистам и радикалам, развязавшим гражданскую войну и продолжающим уничтожать Украину.

Ранее Зеленский заявил, что хотя в настоящее время Донбасс и Крым оторваны от Украины, они скоро вернутся в ее состав — тогда и будет провозглашен «новый Акт Воссоединения».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. На Украине не оставляют попыток вернуть Крым. В Москве не раз отмечали, что «крымский вопрос» закрыт окончательно.

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