Названа дата встречи политсоветников «нормандской четверки»

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак будет участвовать 25 января во встрече политических советников «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы государства.

«Политические советники «нормандского формата» проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», — уточнил собеседник агентства.

Как поясняет «Коммерсант», советники лидеров стран «нормандского формата», среди которых Россия, Украина, Франция и Германия, будут обсуждать, в том числе, урегулирование конфликта на востоке Украины.

Про то, что политические советники лидеров стран «нормандской четверки» сейчас подготавливаются к первой за долгое время очной встрече, изданию подтвердили три источника.

Предполагается, что официальная информация о будущей встрече с участием представителей Москвы, Киева, Парижа и Берлина, появится позднее.

Ранее в МИД России рассказали об отношении к помощи Вашингтона в урегулировании ситуации на Украине.

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