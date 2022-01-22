Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ушел из жизни личный фотограф Ельцина 17:18
В Госдуме назвали чиновников Забайкальского края виновными в гибели девочки... 17:13
Украинский генерал раскрыл сценарий «молниеносной атаки» России... 17:13
Появился фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области 17:04
Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского 17:01
Биатлонист Бабиков рассказал о внутрикомандной борьбе в сборной России 16:49
Пекин попросил Москву отложить «вторжение» на Украину 16:44
«Испанский стыд»: Чернов прокомментировал скандал вокруг трансфера ЦСКА 16:43
Вратарь «Далласа» оценил шансы сборной России на Олимпиаде в Пекине 16:39
Депутат попросил ФСБ проверить факт похищения Заремы Мусаевой 16:38

Названа дата встречи политсоветников «нормандской четверки»

Замглавы офиса президента Козак поучаствует в переговорах «нормандского формата» 25 января

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак будет участвовать 25 января во встрече политических советников «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы государства.

«Политические советники «нормандского формата» проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», — уточнил собеседник агентства.

Как поясняет «Коммерсант», советники лидеров стран «нормандского формата», среди которых Россия, Украина, Франция и Германия, будут обсуждать, в том числе, урегулирование конфликта на востоке Украины.

Про то, что политические советники лидеров стран «нормандской четверки» сейчас подготавливаются к первой за долгое время очной встрече, изданию подтвердили три источника.

Предполагается, что официальная информация о будущей встрече с участием представителей Москвы, Киева, Парижа и Берлина, появится позднее.

Ранее в МИД России рассказали об отношении к помощи Вашингтона в урегулировании ситуации на Украине.

Также в бундестаге назвали показатель успешности визита главы МИД ФРГ в Москву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть