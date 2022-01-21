В Белом доме прокомментировали информацию о добровольной эвакуации дипломатов из Киева

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию о планах начать добровольную эвакуацию сотрудников американского посольства на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки заявила, что планирование на случай непредвиденных ситуаций ведется всегда.

О возможной эвакуации сотрудников дипмиссии США написало агентство Bloomberg, сославшись на источники.

Собеседники агентства связывают эвакуацию с наращиванием российских военной группировки вблизи украинской границы. Соответствующее распоряжении может быть сделано в ближайшие дни, добавили они.

Однако возвращение дипломатов на родину не означает уверенность во «вторжении» России, а просто демонстрирует «подготовку по мере роста напряженности», подчеркнул один из источников.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.