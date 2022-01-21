Глава МИД Чехии заявил о готовности поддержать санкции против России

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна готова поддержать возможные новые санкции против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Одновременно хочу сказать, что должны оставаться открытыми коммуникационные каналы, должны идти далее переговоры в Совете НАТО-Россия, ОБСЕ», — добавил он.

По его словам, Чехия окажет военную помощь Украине. В частности, минобороны страны предложит отправить на Украину артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не согласовал потенциальные санкции в отношении России на случай ее «агрессии» против Украины, рассматривается несколько вариантов. Об этом заявил источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС.

По его словам, в случае агрессии против Украины они «смогут ввести санкции против России в течение нескольких дней».

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа выступает за диалог с Россией, но не желает быть разделенной и готова наложить «обширные санкции» на Москву в случае «агрессии», если будет эскалация напряженности на Украине. Новые ограничения, уточнила она, распространятся на экономическую и финансовые области.