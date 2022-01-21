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ЕС рассматривает несколько вариантов санкций на случай агрессии России против Украины

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Евросоюз пока не согласовал потенциальные санкции в отношении России на случай ее «агрессии» против Украины, рассматривается несколько вариантов. Об этом заявил источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС.

«Пока нет [единого] предложения о санкциях со стороны верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], рассматривается несколько вариантов», — сказал источник.

По его словам, в случае агрессии против Украины они «смогут ввести санкции против России в течение нескольких дней».

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа выступает за диалог с Россией, но не желает быть разделенной и готова наложить «обширные санкции» на Москву в случае «агрессии», если будет эскалация напряженности на Украине. Новые ограничения, уточнила она, распространятся на экономическую и финансовые области.

Министр финансов США Джанет Йеллен также говорила о том, что Соединенные Штаты консультируются со своими союзниками в Европе касательно их опасений по поводу введения санкций в отношении России. Она подчеркнула, что ограничения, которые Вашингтон разрабатывает вместе со своими союзниками, станут «ощутимыми» для российской экономики.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Москву «немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия». Она пригрозила России тем, что западные союзники намерены применить «все меры» в случае новой эскалации.

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