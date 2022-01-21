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Лавров отчитал CNN за недостоверные факты

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госдепартамент США проверить телеканал CNN на достоверность фактов. Об этом глава МИД иронично заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я думаю, что Госдепартаменту надо еще методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов, — сказал Лавров.

По его словам, утверждения CNN о скором нападении России на Украину не соответствуют действительности.

Ранее Лавров по итогам переговоров с Блинкеном подверг критике мышление западного мира. Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией коронавируса.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому не угрожает.

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