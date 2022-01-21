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США пообещали представить предложения по безопасности на следующей неделе

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты планируют представить свои предложения по безопасности в письменной форме на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», — сказал госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники «готовы работать над разрешением озабоченностей России» в сфере безопасности. При этом, подчеркнул Блинкен, Вашингтон настаивает на принципе взаимности.

«Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности», — сказал он.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились полтора часа и касались предложений Москвы по гарантиям безопасности. Глава МИД Сергей Лавров уточнял, что получил предварительную устную реакцию на выдвинутые Москвой предложения.

В ходе переговоров они в том числе обсудили предложение Москвы вернуть НАТО к конфигурации 1997 года.

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Отношения России и США
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