Президента Киргизии заподозрили в получении фальшивого диплома

В Киргизии разгорелся «дипломный скандал» в среде чиновников, в ходе которого в получении фальшивого диплома заподозрили и президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает портал 24.kg.

Речь идет о втором высшем образовании главы государства, которое он получил заочно в 2006 году в Киргизско-российском Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина. Сначала депутат парламента Дастан Бекешев написал, что он окончил юридический факультет этого вуза в тот же год, но ни разу не встречал Жапарова в стенах альма-матер. Отмечается, что многие из других выпускников и даже декан факультета Лейла Садыкова аналогично не смогли припомнить такого студента.

Однако затем ректор вуза Владимир Нифадьев заверил, что Жапаров все-таки действительно учился в КРСУ и защитил на «отлично» работу на тему «Конституционно-правовой статус депутата Жогорку Кенеша».

При этом «дипломный скандал» в стране начался накануне со случая депутата парламента Орозайым Нарматовой, которую ЦИК лишил мандата за фальшивый диплом. После этого Жапаров дал поручение Госкомитету национальной безопасности провести масштабную проверку дипломов госслужащих всех уровней.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Жапарова о том, что отдельные граждане республики теоретически могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана.