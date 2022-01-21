В Женеве завершилась встреча Блинкена и Лаврова по гарантиям безопасности

В Женеве завершилась встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча дипломатов длилась полтора часа. Изначально на переговоры было заложено два часа.

Ожидается, что главы дипломатических ведомств проведут раздельные пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее Лавров, открывая встречу с Блинкеном, заявил, что не ожидает прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона по обсуждаемому вопросу.

Также российский министр подчеркивал, что станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны.

Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога.