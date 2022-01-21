Рябков рассказал, когда США ответят России по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США обещали дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе на следующей неделе, передает ТАСС.

Он отметил, что планируется «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов» в свете «сложной ситуации».

«Преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона», — сказал дипломат, уточнив, что российская сторона будет выводить американских коллег «на работу по гарантиям безопасности».

21 января глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. До этого, 10 января, Рябков провел в Женеве консультации с первым заместителем государственного секретаря США Уэнди Шерман, темой которых также стал вопрос обеспечения гарантий безопасности.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.