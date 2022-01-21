Журналисты подкараулили Рябкова в гардеробе с вопросом о страхах России

Западные журналисты подкараулили заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в гардеробе и спросили его, почему «Россия боится Украину». Об этом сообщает RT.

«Мы не боимся никого, даже США», — ответил дипломат.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве.

Российский министр в свою очередь заявил, станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны.