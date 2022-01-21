Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Средняя цена Lada Vesta оказалась выше, чем у Hyundai Solaris 13:38
Путин обсудил с финским президентом Ниинистё ситуацию на Украине 13:36
Блинкен заявил о желании США урегулировать разногласия с Россией... 13:35
Рябков рассказал, когда США ответят России по гарантиям безопасности 13:33
Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи красно-белых из-за введения Fan ID 13:32
Парень Ким Кардашьян опасается за свою жизнь после угроз Канье Уэста 13:31
Зеленский назвал первый город возможной «оккупации» России 13:31
Лавров начал переговоры с Блинкеном с рукопожатия 13:21
Гвинет Пэлтроу выпустила свечу под названием «Руки прочь от моей вагины» 13:20
В законопроекте о кредитных каникулах нашли лазейку для заемщиков 13:16

Журналисты подкараулили Рябкова в гардеробе с вопросом о страхах России

Рябков заявил преследующим его журналистам, что Россия никого не боится, даже США

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Западные журналисты подкараулили заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в гардеробе и спросили его, почему «Россия боится Украину». Об этом сообщает RT.

«Мы не боимся никого, даже США», — ответил дипломат.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве.

Российский министр в свою очередь заявил, станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть