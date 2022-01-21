В МИД рассказали об отношении к помощи Вашингтона в урегулировании ситуации на Украине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что если Соединенные Штаты будут участвовать в урегулировании ситуации на Украине, то должна быть положительная «добавочная стоимость». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

У министра спросили, существует ли перспектива вовлечения американской стороны в переговоры, касающиеся стабилизации ситуации на Украине. Речь, в том числе, об обновлении состава «нормандского формата».

По словам Лаврова, госпереворот в Киеве почти 8 лет назад начался при непосредственной поддержке Вашингтона.

«Последствием такого переворота стало кровопролитие в Донбассе, которое продолжается до настоящего времени. До 2018 года мы поддерживали достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению Минских договоренностей. Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас», — подчеркнул глава российского МИД.

Одним из основных условий, как отметил Лавров, должно стать побуждение Киева на выполнение обязательств по Минским соглашениям.

Ранее Лавров пошутил о сценариях США по Украине.

Также Лавров отвечал на вопрос о действиях России в случае провала переговоров с США и Североатлантического альянса.