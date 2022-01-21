Россия напомнила о требовании к НАТО вернуться к конфигурации 1997 года

Среди предложений России по гарантиям безопасности значится вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

СМИ задали вопросы МИД РФ в преддверии пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

В министерстве подчеркнули, что в документе четко прописано требование вывести иностранные силы, технику и вооружения с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года, то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

«К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в ответе МИД РФ.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предложил НАТО вернуться на старые рубежи, исключив по сути восточноевропейские государства из блока. В ответ на это постпред США при альянсе Джулианна Смит заявила, что НАТО не вернется к границам 1997 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».