Захарова: такое могло опубликовать только «министерство правды»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла материал Госдепа с «фактами» и «фейками».

«Например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», — пишет Захарова.

Представитель МИД России отметила, что еще более абсурдным является утверждение, что «ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток».

«Из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 - члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — пояснила Захарова, назвав это объяснение гениальным.

Ранее стало известно, что Госдеп утверждает, что русскому языку и русскоязычным на Украине ничего не угрожает.