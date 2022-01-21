Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский рассказал, как погулял по горам с президентом Польши 01:25
Хозяйка узнала мяуканье пропавшего кота по телефону 01:21
Милонов о презентации игрока ЦСКА Языджи: за это нужно отрубать руки 01:17
Полицейские в США арестовали Эльзу из «Холодного сердца» 01:14
Блинкен прибыл на переговоры с Лавровым в Женеву 01:06
В Вашингтоне объяснили, почему Сенат США не может принять новые санкции против России 00:52
США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с самолетом... 00:50
Петербургу для уборки снега не хватает 10 тыс. мигрантов с лопатами 00:46
Хабиб поделился воспоминаниями о первом бое в UFC 00:43
В Австрии заявили о важности переговоров между Россией и Украиной во... 00:42

Глава МИД ФРГ Бербок обратилась к России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава МИД ФРГ считает, что из кризиса вокруг Украины «возможен только политический путь, и этот путь через диалог».

По словам представительницы Германии, ее страна демонстрирует готовность к такому диалогу «на всех уровнях и во всех форматах». Бербок призвала Москву «немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия». Она пригрозила России тем, что западные союзники намерены применить «все меры» в случае новой эскалации.

Ранее обозреватели газеты The New York Times написали, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указали, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть