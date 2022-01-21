В Вашингтоне объяснили, почему Сенат США не может принять новые санкции против России

Сенатор-демократ Роберт Менендес и его коллеги, подготовившие законопроект о новых санкциях против России, испытывают проблемы с тем, чтобы выбрать время для рассмотрения этого проекта, сообщает издание Roll Call.

«Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и «омикрон»-штамм коронавируса разрушили эти планы», — пишут авторы.

Главной проблемой, по мнению авторов, является график рассмотрения законопроектов в Сенате.

Ранее в Белом доме рассказали о рестрикциях против России по Украине.

Накануне сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.