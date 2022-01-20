В США назвали условие возвращения к плану по ядерной программе Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что в случае неудачи по достижению ядерной сделки с Ираном США не смогут вернуться к формату Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), видеотрансляция велась в социальных сетях Госдепартамента.

«Если сделка не будет достигнута в ближайшие недели, США не смогут вернуться к СВПД», — сказал представитель США.

По его мнению, в течение этого времени Иран сможет продвинуться настолько далеко в своей ядерной программе, что будет поздно возвращаться к СВПД.

Ранее, как сообщил президент Ирана Ибрахим Раиси, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что у республики нет никаких нарушений в этой области, все осуществляется в соответствии с законом.