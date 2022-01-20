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Еврокомиссия обязала Польшу выплатить €70 млн за неуплату штрафа по суду

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление с требованием выплатить штраф в размере порядка €70 млн за отказ от выполнения постановления суда об упразднении Дисциплинарной палаты Верховного суда страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года высший суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она немедленно не приостановила работу палаты. ЕК полагает, что работа ведомства допускает политическое вмешательство в суды и, следовательно, нарушает законы.

Польше дали около 45 дней на оплату штрафа.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что государство может отказаться от выполнения некоторых решений в рамках Евросоюза в случае, если Евросоюз заблокирует выделение стране денег из Фонда восстановления после пандемии коронавируса.

Конституционный суд Польши в октябре прошлого годапризнал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза. В Европейской комиссии выразили озабоченность решением Конституционного суда Польши и высказались в защиту приоритета европейских законов над национальными.

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