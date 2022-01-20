Советник главы офиса президента Украины Арестович попал в базу «Миротворца»

Советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворца» за участие в «актах гуманитарной агрессии» против своей страны, сообщает «Страна.ua».

По информации издания, на сайте скандально известного сайта политику присвоили статус «профессионального провокатора» и попросили правоохранительные органы рассмотреть данную публикацию «как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины».

Это случилось после публикации на странице Арестовича в Facebook, где он раскритиковал деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что Порошенко хочет закрепить модель «холодной идеологической гражданской войны», которая «обеспечит его политическое присутствие, но только ценой разрушения производства и лишения Украины будущего».

17 января, в день приезда Порошенко, Арестович написал заявление об увольнении.

Порошенко подозревают в госизмене из-за организации поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса. 19 января Печерский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство. После заседания Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом» и посоветовал ему «перестать принимать наркотики».