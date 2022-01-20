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В ЕС выступили за диалог с Россией, но пригрозили санкциями

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС ответит РФ экономическими санкциями в случае эскалации на Украине

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter о том, что Европа выступает за диалог с Россией, но не желает быть разделенной и готова наложить санкции на Москву в случае «агрессии» на Украине.

«Мы поддерживаем проведение диалога с Россией, но не примем попытки разделить Европу на сферы влияния», — объявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа солидарна с Украиной и готова ввести «обширные санкции» против России, если будет эскалация напряженности. Новые ограничения распространятся на экономическую и финансовые области.

Ранее, по данным газеты Financial Times, Евросоюз заверил США, что переговоры с Россией пройдут не без взаимодействия с Вашингтоном.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявлял о необходимости самостоятельного двухстороннего диалога между Европой и Россией.

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