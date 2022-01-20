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Лукашенко повторно перенес COVID-19 «на ногах» после заражения «омикроном»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что снова переболел COVID-19, во второй раз он заразился «омикрон»-штаммом, передает «БелТА».

Он подчеркнул, что «омикрон» является «уже совершенно другим вирусом», который, в частности, не дает пневмонии.

«Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим «омикроном» переболел. <...> на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в России взяли «правильный курс» в борьбе с пандемией коронавируса — в основном амбулаторное лечение. При этом он указал, что отдельным категориям граждан все же «надо поберечься», но «особо переживать не надо, надо просто жить».

В конце июля 2020 года Лукашенко заявлял, что «умудрился перенести» коронавирус бессимптомно и «на ногах».

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