В Госдуме оценили готовность США к открытой конфронтации с РФ

Замглавы комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что американские власти привыкли нападать на слабые страны, поэтому не готовы к военной конфронтации с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США привыкли «нападать стаей» на более слабого оппонента. Он подчеркнул, что такие действия являются «психической атакой», которая напоминает кинокартину «Чапаев».

«И мы даже не можем сказать — «красиво идут, интеллигенция». Потому что западные элиты лгут и совершают неэтичные поступки на каждом шагу, хотя парадоксально пытаются учить нас тому, что есть правда», — отметил Саблин.

Он напомнил, что всех таких поступков «и не перечислишь». Американцы, например, обещали не расширять НАТО на восток и разорвали соглашение по разрешению украинского кризиса, где были подписи лидеров европейских стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на фоне украинского кризиса, что приветствует попытки диалога между США и Россией.