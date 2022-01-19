Украина надеется на «сильный пакет санкций» против России со стороны США и ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что США и ЕС договорятся о «сильном пакете санкций» против России. Об этом он сообщил на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

«Наше главное ожидание сейчас от США и от наших европейских партнеров — это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к Российской Федерации», — сказал он.

Как отметил Кулеба, Блинкен сообщил ему о «прогрессе в этом процессе». По его мнению, Россия должна понять, что санкции — это не только угроза, но и «потенциальная реальность».

Ранее сообщалось, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии», сообщили в МИД Украины.

Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.