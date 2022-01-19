В Кремле отреагировали на проект о признании республик Донбасса

В Кремле пока не ознакомились с проектом обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

В начале декабря Песков заявил, что судить о будущем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и возможности их признания Россией сложно.