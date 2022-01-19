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Стало известно о визите Эрдогана на Украину

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Ukrainian Presidential Press Off/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие две недели посетит Украину, сообщает издание Turkish Minute со ссылкой на советника Эрдогана по внешней политике Ибрагима Калына.

Он отметил, что цель визита — «попытаться разрядить растущую напряженность в отношениях с Россией». Ожидается, что Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Эрдоган «останется в тесном контакте с русскими», чтобы «избежать любых военных действий, последствия которых будут велики и необратимы».

Калын добавил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию.

«Турция остается доступной для любой роли, которую она может сыграть для снижения напряженности между Россией и Украиной», — отметил советник Эрдогана.

Ранее сообщалось, что на Украине начали производство турецких ударных беспилотников Bayraktar, которые уже несколько раз проводили налеты на позиции ДНР. В Госдуме назвали продажу Турцией беспилотников Украине «недопустимой».

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