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Вице-премьер Словакии Сулик: Крым останется частью России

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Крым останется частью России, заверил вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. Об этом сообщает братиславская газета «Правда».

По словам министра, с РФ надо развивать отношения.

«Страны должны между собой торговать. Некоторые наши [словацкие] экспортеры понесли ущерб [от антироссийских санкций]. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]», — пояснил Сулик.

Как отметил вице-премьер, его взгляд и отношение к Москве разделяют представители высшего руководства других стран ЕС. Подобные мнения можно услышать в ходе заседаний, проводимых в Евросоюзе в «закрытом формате», объяснил министр.

Тем не менее Сулик добавил, что напряженная ситуация на границе России и Украины негативно сказывается на отношениях государств ЕС в РФ.

Ранее cоветник американского президента США Джо Байдена Салливан заявил, что ситуация вокруг Украины должна быть разрешена «в обозримом будущем».

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