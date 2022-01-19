В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

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Захарова: 21 января в Женеве готовится встреча Лаврова и Блинкена

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве прорабатывается, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться», — добавила дипломат.

Ранее Госдеп США анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января, которая состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризиса вокруг Украины.

18 января состоялся телефонный Лаврова и Блинкена разговор по инициативе США. В ходе разговора Лавров призвал американского коллегу не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения». В ходе разговора Лавров также выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили в МИД РФ.

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