В МИД Британии приготовились к кризисному режиму «на случай эскалации»

Сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки «к кризисному режиму» из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Запуск кризисного режима будет означать, что официальные лица и дипломаты будут перераспределены для работы над политикой в отношении России и Украины и уделения приоритетного внимания реакции Великобритании на любой дальнейший всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

По словам источника, некоторые сотрудники уже переводятся для работы над планированием на случай непредвиденных обстоятельств и стратегическими коммуникациями.

Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и Развития заявил, что ситуация на Украине и вокруг нее является главным приоритетом, и существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее в Госдепе США заявили, что грядущие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с севера.