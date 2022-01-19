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В МИД Британии приготовились к кризисному режиму «на случай эскалации»

Bloomberg: сотрудники МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалации

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Сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки «к кризисному режиму» из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Запуск кризисного режима будет означать, что официальные лица и дипломаты будут перераспределены для работы над политикой в отношении России и Украины и уделения приоритетного внимания реакции Великобритании на любой дальнейший всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

По словам источника, некоторые сотрудники уже переводятся для работы над планированием на случай непредвиденных обстоятельств и стратегическими коммуникациями.

Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и Развития заявил, что ситуация на Украине и вокруг нее является главным приоритетом, и существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее в Госдепе США заявили, что грядущие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с севера.

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