Госдеп анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 21 января в Женеве. Об этом в ходе специального брифинга заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве», — сказала она.

Встреча состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризису вокруг Украины.

В свою очередь в МИД РФ подтвердили эту информацию, сообщив, что Москва и Вашингтон активно готовятся ко встрече.

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