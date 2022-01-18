В Госдуме призвали США отказаться от неэффективных санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США только испортят отношения с Россией, если не перестанут угрожать ей новыми санкциями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он призвал американское руководство изменить внешнюю политику и отказаться от «риторики санкций и запугивания России», так как они неэффективны.

«Те, кто придумал санкции, должны уйти с политической арены. Авторы этих санкций известны», — выразил мнение Володин.

Политик добавил, что позицию Москвы следует донести до парламентов западных стран.

Ранее сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

При этом издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщало, что США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в качестве санкций.