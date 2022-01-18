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На Украине подсчитали количество «языковых доносов» за 2021 год

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Vasily Fedosenko/Reuters

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь получил более 3,5 тыс. обращений и жалоб граждан на нарушения закона о госязыке за 2021 год, передает «Украинские новости». По информации агентства, максимальное количество «языковых доносов» поступило в январе прошлого года — 647 писем.

Согласно данным секретариата омбудсмена, в течении года тенденция на отправку жалоб переживала как рост, так и падения. В частности, в июле и августе соответствующих писем было более 400, а в октябре всего 173. При этом в декабре украинцы отправили Креминю около 278 «доносов».

«В 2021 году штрафы на субъектов хозяйствования в соответствии со ст. 57 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не налагались <…> было объявлено предупреждение 27 субъектам хозяйствования», — отметили в секретариате.

Сам закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на Украине приняли еще весной 2019 года, что стало продолжением политики власти по украинизации и декоммунизации государства. Это привело к появлению запрета для чиновников на использование русского языка, затем эти нормы коснулись сферы услуг и общественной жизни — государственный язык стал обязательным для концертов, шоу, театров и телевизионных трансляций.

Нарушение закона предусматривает различные штрафы и ограничения, за введение которых отвечает как раз омбудсмен Креминь. В частности, сотрудникам кафе может грозить штраф от 5 до 7 тыс. гривен (от $117 до $248) в случае отказа от использования украинского языка при обслуживании клиентов.

Ранее сообщалось, что на Украине ограничили печать газет и кроссвордов на русском языке.

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