В Печерском зале суда в Киеве начали петь колядку в ожидании судьи

В Печерском зале суда, где рассматривается дело о госизмене бывшего президента Украины Петра Порошенко, начали петь рождественскую песню «Добрый вечер тоби, пане господарю» в ожидании судьи, сообщают украинские СМИ.

По их данным, композицию исполнил вокально-инструментальный ансамбль «Сельский порох».

Как сообщает РИА «Новости», несколько сотен сторонников Порошенко также перекрыли выезд из здания суда, ожидая решения о мере пресечения экс-президенту.

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.

Петр Порошенко подозревается в государственной измене из-за приобретения угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно законодательству Украины, данные формирования являются террористическими организациями и поэтому взаимодействие бывшего украинского президента с ними рассматривается в качестве финансирования терроризма. Сам политик сообщил, что готов ответить на все предъявленные ему обвинения.