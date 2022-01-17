Зеленский и Бербок выразили надежду на скорую организацию саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате», сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

«Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате», — указано в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся укрепления безопасности Украины. Зеленский отметил, что газопровод «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом и оружием», который направлен «против Украины и всей Европы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует уточнить тему трехстороннего саммита РФ – США – Украина от Вашингтона, который ранее предложил провести украинский лидер Владимир Зеленский.