Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянка избила своего ребенка в подъезде 22:26
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором... 22:24
Свищев отреагировал на признание игрока «Локомотива» Буше... 22:16
Глава британского минобороны призвал Россию не опасаться НАТО, Украины или других стран 22:05
Задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту поставили подножку 22:01
Задержанный погиб при пожаре в отделе полиции Подмосковья из-за сломанного ключа 21:59
Косторная о своем переломе: с моей рукой все не так хорошо 21:54
Питерские стартаперы хотят из УАЗика сделать электрокар для участия в СПИК 21:46
В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет... 21:42
Украина получит новое оружие 21:39

Зеленский и Бербок выразили надежду на скорую организацию саммита в «нормандском формате»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате», сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

«Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате», — указано в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся укрепления безопасности Украины. Зеленский отметил, что газопровод «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом и оружием», который направлен «против Украины и всей Европы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует уточнить тему трехстороннего саммита РФ – США – Украина от Вашингтона, который ранее предложил провести украинский лидер Владимир Зеленский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть