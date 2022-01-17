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В РФ назвали предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»

Замглавы МИД РФ Грушко: предложения по гарантиям безопасности являются призывом к странам НАТО включить голову

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал предложения России по гарантиям безопасности призывом к странам – членам НАТО «включить голову». Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Коммерсантъ».

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал дипломат.

По его словам, инициатива Москвы на 100% соответствует принципам, которые прописаны в основополагающих документах ОБСЕ.

Также замминистра иностранных дел подчеркнул, что предложения российской стороны по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», — отметил Грушко.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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