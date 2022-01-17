В Германии заявили, что ожидают от России шагов по деэскалации вокруг Украины

Германия ожидает, что Россия предпримет шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире телеканала Welt заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Мадриде с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что США в настоящее время нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной. Псаки также заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины, а США не предоставили доказательств своих обвинений.