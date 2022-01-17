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Порошенко выругался по-русски у здания суда

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший президент Петр Порошенко на пути к залу суда выругался по-русски, сообщает «Страна.ua».

В помещении образовалась давка из-за корреспондентов и операторов с камерами, и президенту с трудом удалось протиснуться сквозь толпу.

«Журналисты, вашу мать!» — в сердцах высказался Порошенко.

При этом «Страна.ua» отметила, что интерфейс часов Apple Watch у экс-президента также был на русском языке.

До этого следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд.

Ранее сообщалось, что Порошенко, как и обещал, вернулся на родину, где его обвиняют в государственной измене из-за поставок донбасского угля. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура просит арестовать политика, 17 января суд рассмотрит меру пресечения. Порошенко заявлял, что не боится ареста, поскольку уверен в своей правоте и рассчитывает на поддержку украинского народа. К возвращению экс-президента на парковке аэропорта собралась толпа его сторонников — около тысячи человек.

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